80

В мае 2022 года УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего начальника ОУР ОП №9 УМВД России по г. Самаре., причастного к получению от своего подчиненного денежных средств под предлогом их дальнейшей передачи в качестве взятки сотрудникам органов исполнительной власти за непривлечение последнего к уголовной ответственности по результатам прокурорской проверки.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что он организовал мошенническую схему по получению путем обмана денежных средств от лиц, проходящих по материалам прокурорских проверок, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Железнодорожным районным судом г. Самары он признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с назначением наказания в виде условного срока лишения свободы на 1 год и 6 месяцев.