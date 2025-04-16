Пресечена деятельность канала незаконной миграции на объектах транспортной инфраструктуры

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В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность четырех сотрудников подразделений патрульно-постовой службы СЛУ МВД России на транспорте и двух жителей г. Самары, причастных к организации канала незаконной миграции на объектах транспортной инфраструктуры.

Установлено, что подозреваемые с целью личного обогащения организовали беспрепятственный транзит по территории объекта железнодорожного транспорта (ж/д вокзал г. Самары) иностранных граждан, имеющих нарушения миграционного законодательства и подлежащих административному выдворению за пределы РФ.

На основании переданных УФСБ материалов Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 322.1 и ч.1 ст. 285 УК РФ.

Управление ФСБ России по Самарской области