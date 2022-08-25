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Представившись соцработницами, две женщины из Чапаевска обокрали 95-летнюю самарчанку

25 августа 2022 09:43
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Представившись соцработницами, две женщины из Чапаевска обокрали 95-летнюю самарчанку

В Самаре двум жительницам г. Чапаевска 1980 и 1979 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Женщины в полном объеме признали вину в том, что под видом сотрудников социальной организации обманом проникли в квартиру пенсионерки, откуда впоследствии похитили её сбережения.

Как следует из собранных материалов, преступление совершено в квартире, расположенной в доме на улице Партизанской г. Самары. Пропажу денежных средств в размере 10 850 рублей 95-летняя женщина обнаружила после того, как в ее квартире под надуманным предлогом побывали лже-соцработницы.

По словам жительницы Самары, в дневное время суток, она возвращалась из банковского отделения домой. Зайдя в подъезд, она заметила позади себя двух женщин, которые поспешили зайти вместе с ней в квартиру. Они представились работниками социальной службы. Оказавшись в помещении, под предлогом оформления выплат пенсионерам, незнакомки попросили написать пожилую женщину личные данные и при этом отвлекали вопросами. После их ухода хозяйка квартиры обнаружила пропажу паспорта, в который вложила только что снятые в отделении банка денежные средства.

В ходе проведённой работы полицейские установили, со слов потерпевшей, приметы подозреваемых. Ориентировку с описанием примет злоумышленниц довели до личного состава полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Кроме этого, оперативники тщательно отработали ранее привлекавшихся к уголовной ответственности лиц.

Задержали подозреваемых на территории Самарской области. Обе женщины – жительницы Чапаевска. Старшая из них ранее неоднократно судима за совершение имущественных преступлений и незаконный сбыт наркотиков. Именно она, согласно показаниям, предложила своей знакомой, ранее судимой за незаконный оборот запрещенных веществ, совершить преступление. Задержанные сознались, что заметили пожилую женщину на территории Советского района возле торговой точки. Проследив за пенсионеркой до подъезда дома, они вместе с ней зашли в квартиру. Там, их внимание привлёк пакет, который хозяйка оставила без присмотра в коридоре. Одна из них отвлекала пожилую женщину вопросами, а вторая вытащила из ручной клади паспорт с деньгами. Затем непрошенные гостьи ушли из квартиры потерпевшей. Впоследствии чужие деньги они разделили пополам, а паспорт выбросили.

Уголовное дело направлено в суд.
 

Теги: Кража

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