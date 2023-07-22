ППСП задержали подозреваемую в хранении амфетамина в Тольятти

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Работник таксомоторной организации попросил полицейских помочь вывести из машины неадекватную клиентку.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Тольятти около 5 часов утра находились на маршруте патрулирования возле одного из развлекательных заведений на ул. Автостроителей, когда к ним за помощью обратился работник таксомоторной организации. Мужчина пояснил полицейским, что в его автомобиле находится клиентка в неадекватном состоянии.

Сотрудники полиции убедились, что девушка не нуждается в медицинской помощи, задержали местную жительницу 1997 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оперуполномоченные выявили у задержанной признаки опьянения и предложили ей пройти медицинское освидетельствование, на что она ответила категорическим отказом.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у девушки пакетик с порошкообразным веществом белого цвета.

Установлено, что представленное на экспертизу наркотическое вещество содержит в своем составе амфетамин в значительном размере.

Как пояснила оперуполномоченным задержанная, она приобрела наркотики через сеть Интернет для собственного употребления.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известными фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств, а также иных противоправных действий можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.