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Пожилая самарчанка из-за мошенников лишилась 6,57 миллионов рублей

30 марта 2022 09:20
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Пожилая самарчанка из-за мошенников лишилась 6,57 миллионов рублей

Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета.

В марте текущего года 67-летней жительнице Самары в течение нескольких дней, в том числе и ночью,  поступали  звонки с информацией о попытках снятия денег с ее банковских счетов и оформления кредитов. Звонившие «сотрудники финансового учреждения» сообщали, что для предотвращения данных операций необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали женщине не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на ее имя кредита. Пенсионер не стала перезванивать на «горячую линию» банка, в котором открыты ее счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Она оформила кредиты в нескольких организациях. Затем, следуя указаниям звонивших, перевела через банкоматы  6,57 миллионов рублей на счет, который ей продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.  В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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