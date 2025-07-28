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Поверив лженалоговику, 86-летняя жительница Самарской области лишилась 450 000 рублей

28 июля 2025 14:09
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Поверив лженалоговику, 86-летняя жительница Самарской области лишилась 450 000 рублей

 

Женщине позвонил неизвестный, и выведав обманным путем, что дома она хранит сбережения, сообщил, что «налоговая служба»  изымет у нее все незадекларированные деньги и привлечет к ответственности.

Мужчина убедил пенсионерку передать ему накопления, которые он сможет  оперативно задекларировать и таким образом женщина избежит ответственности за нарушение.

В этот же день «криминальный курьер» приехал к пенсионерке домой, которая передала ему все свои сбережения.  Спустя время, женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Помните: сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан передавать денежные средства курьерам либо переводить их на определенные счета!

Теги: Мошенники

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