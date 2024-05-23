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Половина кибератак на промышленные предприятия Самарской области совершается в нерабочее время

23 мая 2024 12:58
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Половина кибератак на промышленные предприятия Самарской области совершается в нерабочее время

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема сообщает об итогах исследования киберугроз, на основе данных МТС RED. По данным аналитиков, с начала года отрасль столкнулась с более, чем 20 тысячами атак, почти половина которых совершались в нерабочее время компаний.

С начала 2024 года центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC отразил более 22 000 атак на российские промышленные компании. Из них около 15% имели статус критически значимых, то есть, по оценке предприятий, могли привести к прерыванию ключевых бизнес-процессов или повлечь серьезный финансовый ущерб. Ежедневно промышленность сталкивалась в среднем примерно со 160 инцидентами кибербезопасности, в том числе 24 критическими.

В МТС RED отмечают, что почти половина (45%) всех атак на промышленность пришлась на выходные и праздничные дни или часы, которые традиционно являются нерабочими – с 19:00 до 09:00. При этом доля критических инцидентов в ночное время заметно возрастала: с 12% в рабочие часы компаний до 25% - в ночные.

«Промышленность – одна из наиболее интересных целей для хакеров, особенно политически мотивированных. Мы видим и по характеру, и по времени реализации атак, что в большинстве случаев злоумышленники нацелены на незаметное проникновение и длительное скрытное присутствие в инфраструктуре промышленных предприятий, а не на быстрый и заметный результат. Поэтому мониторинг киберугроз в промышленности должен носить круглосуточный характер, а их анализ – проводиться специалистами с большим профильным опытом», – прокомментировал результаты исследования Ильназ Гатауллин, технический руководитель направления МТС RED SOC компании МТС RED.

Основным вектором угроз стал обход средств защиты – с попытками таких атак промышленность сталкивалась в 34% случаев. На втором месте оказались потенциально вредоносные действия сотрудников. В 11% это были нелегитимные действия администраторов, в 6% - нарушения политик информационной безопасности со стороны пользователей. Кроме того, МТС RED SOC предотвратил около 1150 случаев инсайдерских действий сотрудников, грозивших утечкой конфиденциальной корпоративной информации.

Попытки заражения промышленных компаний вредоносным ПО (ВПО) составили 4% от общего объема атак на отрасль, однако совокупно на промышленность пришлось около 20% от общего объема инцидентов данного типа. Ранее аналитики МТС RED SOC сообщали о том, что промышленность чаще обычного атакуют троянами (61%). При этом трояны и черви, используемые для атак на промышленность, чаще, чем в других отраслях, имеют функциональность кражи учетных данных и шпионажа (38%) или шифрования данных (19%).

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