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Пока житель Самарской области был в командировке, его обокрали

21 марта 2023 10:04
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Пока житель Самарской области был в командировке, его обокрали

В феврале текущего года в отдел полиции за помощью обратился 43-летний житель Алексеевского района, который сообщил о пропаже металлических изделий. Сумму причинённого ущерба заявитель оценил в 5000 рублей.

В ходе опроса пострадавший пояснил, что, вернувшись из командировки, он обнаружил, что стекло в окне дома разбито, а из жилища пропали металлические изделия.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия. Участковый уполномоченный полиции отдела полиции Алексеевского района МО МВД России «Нефтегорский» старший лейтенант полиции Вадим Ущаповский, осуществляя обход территории административного участка, решил опросить соседа потерпевшего, с разрешения которого зашел к нему во двор, где обнаружил схожие по описанию с похищенным металлические изделия.

При опросе ранее не судимый местный житель 1981 года рождения вину в содеянном признал и пояснил, что, проходя мимо соседского дома, увидел разбитое окно. Заведомо зная, что хозяин дома отсутствует, дождавшись темного времени суток, мужчина проник в жилище и похитил металлические изделия, часть которых сдал в пункт приема металлолома за 1000 рублей, а остальное оставил для личного пользования.

Часть похищенного имущества изъята и возвращена законному владельцу. Расследование продолжается.

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