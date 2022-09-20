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Пока житель Похвистнево был на вахте, в его дом проник вор и похитил телевизор и одежду
Пока житель Похвистнево был на вахте, в его дом проник вор и похитил телевизор и одежду
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Пока житель Похвистнево был на вахте, в его дом проник вор и похитил телевизор и одежду

20 сентября 2022 11:35
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Пока житель Похвистнево был на вахте, в его дом проник вор и похитил телевизор и одежду

В МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение от местного жителя о том, что в его дом проник неизвестный и похитил телевизор и другие ценные вещи, в том числе одежду, на общую сумму более чем 13 000 рублей. Мужчина работает вахтовым методом и его долгое время не было дома.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и установили, что в дом зашли, взломав замок. Полицейские провели подворовой обход и опросили жителей соседних домов.

Сотрудники полиции проверили места возможного сбыта похищенного, расположенные на территории города и близлежащих населённых пунктов. В одном из ломбардов оперативники обнаружили похищенный телевизор. Работник ломбарда пояснил, что мужчина, принесший телевизор пытался сдать одежду, но организация вещи не принимает.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника, который пытался сбыть похищенное. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель города Похвистнево 1993 года рождения.

Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции около одного из магазинов города в ходе патрулирования улиц и доставили в похвистневский отдел внутренних дел, где он в ходе опроса признался в совершении кражи.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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