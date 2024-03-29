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Подросток-тольяттинец обокрал соседку-учительницу

29 марта 2024 09:52
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Молодой тольяттинец обокрал соседку-учительницу

Похищенное имущество несовершеннолетний сосед потерпевшей сдал в ломбард.

В дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти  от местной жительницы  1971 года рождения поступило сообщение о проникновении в её дачный дом. На указанный женщиной адрес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как пояснила потерпевшая, работающая учителем одной из городских школ, когда она в очередной раз приехала проверить свой дачный дом, в котором проживает только в летний период, то обнаружила, что  окно разбито. Хозяйка дома поняла, что в помещение, возможно, кто-то проник, и вызвала полицию.

Прибывшие на место сотрудники полиции вместе с потерпевшей  осмотрели дачный домик. Женщина обнаружила, что пропали  сварочный аппарат, маска, электроды и светодиодный прожектор. Материальный ущерб женщина оценила в размере свыше 12 000 рублей.

Сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что к хищению может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления местный  житель  2007 года рождения.

Полицейские установили возможные места нахождения несовершеннолетнего, задержали и доставили его в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

При опросе в присутствии законного представителя молодой человек вину в содеянном противоправном деянии признал и пояснил, что знал, когда  собственница дачного дома приезжает с проверкой, в ее отсутствие разбил окно и похитил инструменты. Похищенное имущество сдал в ломбард, вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

 В настоящее время уголовное дело направлено в СУ СК по Самарской области для дальнейшего расследования.

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