подросток продал самарцу уже проданные монеты

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В январе прошлого года на сайте бесплатных объявлений житель Самары нашел информацию о продаже монет. После изучения отзывов он связался с продавцом, обговорил все условия покупки и перевел на счет его банковской карты денежные средства на общую сумму 40 000 рублей. Как сообщил мужчина следователю, одну из монет продавали по заниженной по сравнению с рыночной стоимостью, но его это не остановило. После перечисления денежных средств продавец-нумизмат под различными предлогами откладывал срок выполнения требований. В итоге взятые на себя обязательства по доставке товара он не выполнил и перестал выходить на связь. О произошедшем житель областного центра сообщил в полицию.

Продавца коллекционных монет установили сотрудники УУР ГУ МВД России по Самарской области. Вместе со следователем оперативники выехали в служебную командировку к месту проживания разыскиваемого – жителя Московской области 2006 года рождения.

Молодой человек в ходе разговора подтвердил, что коллекционные монеты, действительно, ранее находились в собственности его родителей. Но несколько месяцев назад он втайне продал их для того, чтобы вырученные денежные средства потратить на ставки в букмекерских конторах. Когда ему снова понадобились деньги, он создал объявление и прикрепил к нему фото уже реализованных монет. Как выяснили полицейские, на предложение парня откликнулся не только житель Самары, но мужчина из Тульской области. Последнему предприимчивый подросток продал «монету» за 13 000 рублей.

Уголовное дело находилось в производстве Натальи Леоновой - старшего следователя специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно– телекоммуникационных технологий, следственного управления Управления МВД России по г. Самаре.

По словам старшего лейтенанта юстиции, жителю Московской области предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Свою вину студент колледжа признал, материальный ущерб его семья возместила в полном объеме. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.