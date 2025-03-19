По результатам проверки сведений об избиении девочки в Тольятти возбуждено уголовное дело

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В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что в Тольятти учащиеся школы избили несовершеннолетнюю девочку. Происходящее зафиксировано на видео.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

В настоящее время установлены все участники конфликта, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.