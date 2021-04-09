Пенсионерка из Самарской области перевела около 190 тысяч рублей

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Остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров.

Так, жительница Ставропольского района Самарской области 1953 года рождения, пенсионер, в течение дня получила звонки с 12 –ти абонентских номеров, зарегистрированных в Новосибирской области с предупреждением о несанкционированном оформлении займов на ее имя.

После чего, поверив собеседнику, который представлялся сотрудником службы безопасности одного из банков Москвы, женщина оформила кредит, обналичила денежные средства и перевела около 190 тысяч рублей, через банкомат, на четыре абонентских номера, указанных «безопасником». По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вам звонят с незнакомого номера? Будьте бдительны! Это могут быть мошенники. Завершите разговор. Вам говорить с ними не о чем. Если вы все же пострадали от действий преступников – обратитесь в полицию!