Пенсионер - "террорист" в Самаре парализовал работу административного здания

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В январе текущего года в Отдел полиции №4 Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение о существующей угрозе одному из административных зданий, расположенных в Октябрьском районе областного центра.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Управления МВД России по г. Самаре, ближайшие патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили административные помещения и прилегающую территорию. В ходе совместной работы сотрудников Управления МВД России по г. Самаре и Управления Росгвардии по Самарской предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружено.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили сообщившего об угрозе. Им оказался местный житель - мужчина 1966 года рождения. Полицейские задержали его по месту проживания и опросили по факту случившегося. В ходе опроса мужчина пояснил, что, находясь в алкогольном опьянении, совершил правонарушение из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. Подозреваемый нигде официально не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Сотрудники полиции незамедлительно реагируют на данные сообщения, проводят необходимые проверки, устанавливают и задерживают виновных.