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Оскорбление переросло в драку возле магазина разливных напитков в Самаре

26 июня 2025 11:19
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Оскорбление переросло в драку возле магазина разливных напитков в Самаре

В полицию в Самаре поступило сообщение о потасовке возле магазина разливных напитков на улице Фадеева.

Незадолго до произошедшего между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из участников несколько раз ударил другого, после чего тот упал и потерял сознание. После этого очевидцы сообщили о случившемся в полицию и медицинское учреждение, а нападавший покинул место происшествия. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность оппонента потерпевшего - им оказался ранее судимый местный житель 1976 года рождения. В кратчайшие сроки полицейские установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции.

Мужчина сознался в содеянном и подтвердил, что в тот день к их компании подошел нетрезвый незнакомый мужчина и произнес оскорбительное выражение, которое он принял на свой счет и решил отомстить, ударив несколько раз по голове.

Согласно заключению эксперта, данные действия причинили здоровью потерпевшего 1970 года рождения тяжкий вред.

Уголовное дело, возбужденное в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Промышленный районный суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора.  Местному жителю назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

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