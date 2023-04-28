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Оренбуржец в Самаре взял в аренду авто и решил не возвращать

28 апреля 2023 09:29
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Оренбуржец в Самаре взял в аренду авто и решил не возвращать

В отдел полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре поступило заявление от представителя одной из организаций, занимающейся сдачей автомобилей в аренду. Он сообщил, что в январе текущего года организация заключила договор аренды с одним из местных жителей, но по истечению срока аренды мужчина перестал выходить на связь и не вернул транспортное средство компании. Причиненный материальный ущерб заявитель оценил в более чем 1 миллион рублей.

Полицейские установили, что арендатор – житель Оренбургской области 1962 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины и в ходе служебной командировки в г. Бузулук задержали его.

В ходе опроса задержанный свою вину признал и пояснил, что перепродал автомобиль. В настоящее время местонахождение похищенного транспортного средства устанавливается.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

У сотрудников самарской полиции есть основания полагать, что задержанный причастен к совершению аналогичных преступлений на территории региона. Расследование продолжается.

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