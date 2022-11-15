Около самарского кафе на ул. Гагарина произошла поножовщина

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В полицию в Самаре поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1976 года рождения.

Днем в одном из кафе, расположенном на ул. Гагарина, у местного жителя произошел конфликт с другим посетителем.

Когда словесная перепалка переросла в драку, незнакомец нанес мужчине колюще-режущим предметом удар в область живота, после чего скрылся с места происшествия. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Оперуполномоченные задержали злоумышленника в одном из подвалов на ул. Физкультурной. Мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что нож, которым нанес удар потерпевшему, выкинул в урну, когда убегал от кафе.

Возбуждено уголовное дело.