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На ул. Аэродромной в Самаре грабитель отобрал у женщины золотую цепочку

11 января 2025 14:12
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На ул. Аэродромной в Самаре грабитель отобрал у женщины золотую цепочку

В отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение от местной жительницы 1952 года рождения о том, что около подъезда дома на улице Аэродромной на нее напал неизвестный мужчина.

Для розыска злоумышленника и установления подробностей инцидента в кратчайшие сроки на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя и осмотрели прилегающую территорию.

Оперуполномоченным женщина подробно рассказала, как возле подъезда своего дома обратила внимание на неизвестного ей мужчину. Через несколько секунд почувствовала резкий толчок в спину, упала на колени. Незнакомец, воспользовавшись ситуацией, силой сорвал с ее шеи золотую цепочку и убежал, оставив женщину в состоянии шока и испуга.

Сотрудники уголовного розыска изъяли и тщательно изучили записи с камеры видеонаблюдения, размещенной на доме, установили приметы нападавшего. Анализируя видеоматериалы, оперативники обратили внимание на характерные особенности внешности злоумышленника, что позволило им идентифицировать его. Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали  ранее неоднократно судимого мужчину 1981 года рождения на территории областного центра.

Задержанный признался в совершении преступления и пояснил, что похищенную золотую цепочку он перепродал за 25 000 рублей, деньги потратил. 

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также судом принято решение о взыскании 70 000 рублей в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда.

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