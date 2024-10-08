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На самарского оперного певца Георгия Цветкова и его сына напали около парка Гагарина

8 октября 2024 09:45
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На самарского оперного певца Георгия Цветкова и его сына напали около парка Гагарина

В Самаре в ночь на 7 октября напали на артиста академического театра оперы и балета Георгия Цветкова и его сына. Нападавшие действовали с особой жестокостью, пишет "КП-Самара".

Нападение произошло в Промышленном районе примерно в 2 часа ночи: Георгий и его сын возвращались пешком домой от родственников. В районе парка им. Гагарина им повстречались двое мужчин - высокие, крепкого спортивного телосложения. Ничего из ценных вещей не забрали.

После избиения нападавшие убежали. Пострадавшие вернулись обратно к родственникам и вызвали "скорую помощь". Оперного певца и его сына увезли в больницу. Молодого человека вскоре отпустили лечиться домой, а Георгию потребовалась госпитализация.

Сейчас Георгий Цветков находится в нейрохирургическом отделении Самарской городской больницы имени Н.И.Пирогова.

ОблМВД комментирует инцидент:

"6 октября текущего года в дежурную часть ОП по Промышленному району УМВД России г. Самара поступило сообщение из медучреждения об обращении двух местных жителей - отца 1978 г.р.  и сына  2001 г.р. с травмами полученными в ходе конфликта с двумя неизвестными вблизи парка им. Юрия Гагарина города Самара, которые затем скрылись. 

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также проводятся мероприятия по установлению предполагаемых участников конфликта".

 

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