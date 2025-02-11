МВД России предупреждает о мошенниках, которые массово взламывают iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений

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В связи с блокировкой различных приложений в App Store (в том числе банковских, развлекательных, социальных сетей, мессенджеров и т.п.) появилось множество объявлений на различных интернет-сайтах (в частности на Авито), предлагающих помощь в установке заблокированных приложений на iPhone (Сбербанк Онлайн и пр.).

Для этого злоумышленники просят зайти в чужую учетную запись Apple ID и ввести личные данные. После таких манипуляций iPhone блокируется, а за разблокировку требуют деньги.

Настоятельно рекомендуем устанавливать банковские приложения только в отделении банка! (в случае их отсутствия в официальном магазине приложений платформ iOS/Android)