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Министерство внутренних дел России предупреждает о мошенниках, которые массово взламывают iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений
МВД России предупреждает о мошенниках, которые массово взламывают iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений
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МВД России предупреждает о мошенниках, которые массово взламывают iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений

11 февраля 2025 13:20
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Министерство внутренних дел России предупреждает о мошенниках, которые массово взламывают iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений

В связи с блокировкой различных приложений в App Store (в том числе банковских, развлекательных, социальных сетей, мессенджеров и т.п.) появилось множество объявлений на различных интернет-сайтах (в частности на Авито), предлагающих помощь в установке заблокированных приложений на iPhone (Сбербанк Онлайн и пр.). 

Для этого злоумышленники просят зайти в чужую учетную запись Apple ID и ввести личные данные. После таких манипуляций iPhone блокируется, а за разблокировку требуют деньги. 

Настоятельно рекомендуем устанавливать банковские приложения только в отделении банка! (в случае их отсутствия в официальном магазине приложений платформ iOS/Android)

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