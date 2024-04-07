МВД: число тяжких преступлений возросло из-за IT-мошенничеств

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Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что число тяжких преступлений в Российской Федерации увеличилось из-за роста случаев мошенничества.

В интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина, министр пояснил, что преступления в сфере информационных технологий и мошенничества попадают в категорию тяжких и особо тяжких.

Колокольцев также сообщил, что заказчики такого дистанционного мошенничества часто находятся на Украине — тому имеется значительное количество объективных подтверждений, пишет Смотрим.