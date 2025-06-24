Мужчине выстрелили в голову из травмата в центре Самары

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В центре Самары произошел конфликт со стрельбой. В результате стычки пострадал местный житель.

По информации ТГ-канала «Воронцова вещает», ЧП произошло 22 июня в 5:30 на выходе из бара «Руки Вверх», который расположен рядом с правительством Самарской области. Конфликт случился между мужчиной и группой людей:

«Не выдержав словесной перепалки, один из хулиганов выстрелил из травмата мужчине в висок. Нападавшие скрылись с места происшествия на черном Infinity без номеров. Скорую и полицию вызвали свидетели нападения. Врачи отделения нейрохирургии проявили максимальную осторожность, извлекая пулю из головы пострадавшего».

Утром того же дня полицейские обнаружили разыскиваемый Infiniti на Измайловском переулке. Машину отправили на спецстоянку. Также сотрудники полиции установили всех участников конфликта и передали информацию следователям, пишет 63.ру.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Покушение на убийство“. Участники инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия», — сообщили в СУ СКР по Самарской области.