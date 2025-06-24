Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские таможенники помешали многомиллионным аферам по выводу денег за границу
Самарские таможенники помешали многомиллионным аферам по выводу денег за границу
Выпускники самарского вуза ФСИН встретились с Президентом России в Кремле
Выпускники самарского вуза ФСИН встретились с Президентом России в Кремле
В Жигулёвске осудили местного жителя, угнавшего в пьяном виде автомобиль
В Жигулёвске осудили местного жителя, угнавшего в пьяном виде автомобиль
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев уходит
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев уходит
В Самарской области начались работы по замене лифтов в домах
В Самарской области начались работы по замене лифтов в домах
Мужчине выстрелили в голову из травмата в центре Самары
Мужчине выстрелили в голову из травмата в центре Самары
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
В Самарской области днем 24 июня объявили опасность атаки БПЛА
В Самарской области днем 24 июня объявили опасность атаки БПЛА
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.29
-0.21
EUR 89.84
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
В Самарской области прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мужчине выстрелили в голову из травмата в центре Самары

24 июня 2025 12:36
89
Мужчине выстрелили в голову из травмата в центре Самары

В центре Самары произошел конфликт со стрельбой. В результате стычки пострадал местный житель.

По информации ТГ-канала «Воронцова вещает», ЧП произошло 22 июня в 5:30 на выходе из бара «Руки Вверх», который расположен рядом с правительством Самарской области. Конфликт случился между мужчиной и группой людей:

«Не выдержав словесной перепалки, один из хулиганов выстрелил из травмата мужчине в висок. Нападавшие скрылись с места происшествия на черном Infinity без номеров. Скорую и полицию вызвали свидетели нападения. Врачи отделения нейрохирургии проявили максимальную осторожность, извлекая пулю из головы пострадавшего».

Утром того же дня полицейские обнаружили разыскиваемый Infiniti на Измайловском переулке. Машину отправили на спецстоянку. Также сотрудники полиции установили всех участников конфликта и передали информацию следователям, пишет 63.ру.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Покушение на убийство“. Участники инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия», — сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
24 июня 2025  12:28
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
79
Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год
24 июня 2025  11:07
Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год
113
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
23 июня 2025  12:10
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
471
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
23 июня 2025  09:59
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
316
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
412
Весь список