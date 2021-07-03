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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мужчина из Сызрани приехал в Октябрьск и украл кошелек

3 июля 2021 11:16
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Мужчина из Сызрани приехал в Октябрьск и украл кошелек

В апреле 2021 года в полицию поступило сообщение от жительницы города Октябрьск. Женщина сообщила полицейским, что работает в администрации промышленного предприятия и у неё из кабинета пропал кошелек, в котором находились 5 000 рублей. Заявительница сообщила, что, покидая рабочее место, оставила открытой дверь, а вернувшись обнаружила пропажу.

По указанному адресу прибыла следственно – оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей. Выяснилось, что незадолго до пропажи в помещение заходил неизвестный, который плохо ориентировался и что-то искал.

Сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что к краже может быть причастен ранее не судимый житель Сызрани 1976 года рождения. Правоохранители установили места возможного его нахождения и вскоре задержали его.

Задержанный признался в содеянном и рассказал, что посещал Октябрьск, для того чтоб арендовать жильё. Попросить помощи в данном вопросе он решил у сотрудников предприятия, рядом с которым проходил. В одном из пустых кабинетов мужчина увидел женскую сумку, забрал из неё кошелек и вернулся в Сызрань. Деньги злоумышленник потратил на собственные нужды, а кошелек выбросил.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения, сообщает облМВД.

Теги: кража уголовное дело

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