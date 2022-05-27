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Мошенница оформляла займы на чапаевцев

27 мая 2022 10:57
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Мошенница оформляла займы на чапаевцев

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 33 тысяч рублей.

В период с марта по июнь 2021 года в ОМВД России по г. Чапаевску за помощью обращались местные жители, которые сообщали аналогичную информацию: по месту их регистрации приходили письма от кредитных организаций с требованиями оплатить проценты по займам, которые они не брали.

Сотрудники полиции по каждому обращению провели проверку и технические мероприятия, изъяли и изучили финансовые документы. Проанализировав полученную информацию полицейские установили, что запрос на выдачу кредитов оформлялся в одной и той же организации, а денежные средства зачислялись на расчетные счета местной жительницы 1990 года рождения. Безработную женщину задержали по месту жительства на ул. Уральской города Чапаевска и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная пояснила, что с февраля 2018 года по ноябрь 2020 года она работала в должности директора салона одного из сотовых операторов и имела доступ к персональным данным клиентов, которым оформляла кредиты и кредитные карты в различных банках. После увольнения, используя логин и пароль от электронной базы данных, скачивала изображения паспортов граждан РФ и оформляла займы на незнакомых ей жителей Чапаевска, указывая в заявках реквизиты своих банковских карт. Полученные денежные средства тратила по собственному усмотрению.

Общий ущерб, причиненный кредитным организациям, как установили дознаватели, составил более 33 тысяч рублей.

Теперь женщину ждет суд.

Теги: Мошенники

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