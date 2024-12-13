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Мошенники все чаще обманывают детей-геймеров, бесплатно предлагая игровую валюту

13 декабря 2024 09:50
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Мошенники все чаще обманывают детей-геймеров, бесплатно предлагая игровую валюту

Набирает популярность новый вид мошенничества, жертвами которого становятся геймеры, чаще всего дети. На фейковых сайтах злоумышленники устраивают якобы рекламные акции: игрокам бесплатно предлагают игровые предметы, например, валюту, золото, гемы. Речь идет о таких играх и игровых платформах, как Roblox, Standoff 2 и Brawl Stars.

Далее геймеров приглашают выбрать игру, указать количество бонусов, которые можно получить, и затем авторизоваться через аккаунт в Telegram. Как пишут "Известия", за одиннадцать месяцев 2024 года в России было зафиксировано более 1,7 млн попыток перехода на фишинговые страницы в области онлайн-игр.

"Фишеры придумывают все новые приманки и используют методы социальной инженерии. Они создают ощущение, что нужно торопиться: на сайте указано, что акция ограничена по времени — якобы бонусы раздаются в рекламных целях", — говорит старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова.

По мнению экспертов, проблема усложняется тем, что дети гораздо доверчивее взрослых. Кроме того, часто родители не имеют представления о том, что такое современные игры, где виртуальные предметы продаются и покупаются за вполне реальные деньги.

"Дети становятся промежуточным звеном для того, чтобы добраться до данных или средств родителей. Кроме того, взломанные профили в социальных сетях или мессенджерах могут быть использованы для продолжения атак: например, для рассылок с предложениями поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или отдать голос в "конкурсе детских рисунков", — говорит руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

Лучший способа защитить ребенка от мошенников, как считают эксперты, это рассказывать ему о правилах безопасного поведения в сети. Например, о том, что не стоит переходить по ссылкам от незнакомцев, вводить учетные данные на подозрительных ресурсах, не передавать конфиденциальную информацию.

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