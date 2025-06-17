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Мошенники стали подделывать "кружочки" от лица именинников в Telegram

17 июня 2025 10:26
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Мошенники стали подделывать "кружочки" от лица именинников в Telegram

Злоумышленники стали обманывать россиян, присылая в мессенджере Telegram "кружочки" от лица именинников, просящих перевести деньги.

Мошенники подделывают портрет и голос жертвы, устроившей праздник, пишет РИА Новости. Так преступникам удается обмануть знакомых жертвы, попросив, например, перевести деньги фотографу за работу. После перевода мошенники удаляют переписку с якобы именинником, а деньги вернуть уже не получится.

"Фактически можно говорить о том, что дипфейки становятся дополнительным инструментом в социальном инжиниринге при попытках финансовых краж", – сказал агентству руководитель направления исследования данных в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Аникин.

По его словам, качество таких подделок будет только совершенствоваться, а технологии для создания дипфейков станут доступнее. Специалист призвал уже сейчас проявлять осторожность при получении аудио- и видеосообщений в мессенджерах.

Аникин добавил, что мошенники используют множество различных схем, однако большинство из них основаны на методах социальной инженерии – преступники взламывают аккаунты и отправляют сообщения в духе всей переписки, а также эмоционально просят о помощи или предлагают выгоду.

Теги: Мошенники

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