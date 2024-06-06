Мошенники обманули самарчанку под видом «сотрудников службы безопасности банка»

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В полицию обратилась жительница Самары 1968 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от сотрудника службы безопасности, который утверждал, что ее аккаунт на портале «Госуслуг» взломали мошенники и с помощью полученных личных данных пытаются перевести сбережения с ее счетов.

Для сохранения денежных средств, предложил потерпевшей немедленно перевести деньги на безопасные счета. Женщина, доверившись незнакомцу, продиктовала личные данные и реквизиты банковской карты, для перевода денег на безопасный счет. После передачи данных обманутая обнаружила списание с ее счета более 1 000 000 рублей, фальшивый сотрудник перестал выходить на связь и она поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.