Мошенник выманил у самарской пенсионерки 400 тысяч якобы на лечение дочери

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По версии следствия, в апреле 2024 года мужчина договорился об участии в мошенничестве с ранее незнакомыми ему лицами. Согласно отведенной роли он позвонил пожилой женщине, представился врачом и сообщил, что ее дочь упала с лестницы и получила серьезные травмы. Продолжая вводить в заблуждение пенсионерку, он потребовал денег на якобы срочную медицинскую операцию, после чего забрал у обманутой женщины 400 тысяч рублей.

На следующий день мужчина позвонил по телефону другой пенсионерке и представился следователем, рассказав версию о случившемся ДТП с ее дочерью, в котором пострадала беременная девушка. На возмещение расходов от мнимой аварии он получил от пожилого человека 620 тысяч рублей. Аналогичным способом им совершены еще 6 преступлений в отношении пожилых людей, последним причинен ущерб в значительном и крупном размере.

Уголовное дело направлено в суд Кировского района г. Самары для рассмотрения по существу.

Дело в отношении неустановленных соучастников выделено в отдельное производство.