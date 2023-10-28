Мошенник из Балаково обманул пенсионерку из Сызрани

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Несколько дней назад в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась 74 -летняя местная жительница, которая стала жертвой обмана.

При опросе потерпевшей, сотрудники полиции выяснили, что женщина находилась дома одна, когда ей на сотовый начали поступать звонки от неизвестных лиц. Звонившие представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили пенсионерку в том, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания настояли в передаче их доверенному лицу денежных средств. Потерпевшая, не перепроверила поступившую информацию, испугалась и согласившись с «правоохранителями», назвала свой адрес проживания.

Злоумышленники общались с пенсионеркой непрерывно, не давая связаться с родственниками и проверить шокирующую информацию, пока на пороге её квартиры не появился незнакомый мужчина. Заранее собрав все имеющиеся в доме деньги – 400 тысяч рублей, пенсионерка, следуя инструкциям, передала курьеру имеющиеся у нее сбережения. Когда злоумышленник уехал, а его сообщники перестали звонить, пожилая женщина связалась с дочкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия, в том числе установили и опросили очевидцев, составили фоторобот курьера и ориентировали на розыск все наружные службы, направили запросы и получили ответы из различных организаций.

Уже на следующий день у оперативников появилась информация, что к хищению денежных средств причастен 48-летний житель соседнего региона. Полицейские установили его местонахождение, задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого, ранее не судимый задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым связался в социальной сети. Похищенные у пенсионерки денежные средства он должен был перевести на расчетные счета, указанные в интернет - переписке, но не успел, так как был оперативно задержан полицейскими.

В настоящее время денежные средства изъяты в полном объеме. По информации сотрудников полиции задержанный подозревается еще в семи эпизодах мошенничества, совершенных по месту жительства.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Полицейские проверяют жителя Саратовской области на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории самарского региона.