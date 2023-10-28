Я нашел ошибку
Главные новости:
Мошенник из Балаково обманул пенсионерку из Сызрани
Мошенник из Балаково обманул пенсионерку из Сызрани
Сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции помогли туристу из Китая
Сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции помогли туристу из Китая
Хэллоуин на подходе: по всей стране вырос спрос на костюмы, грим и тыквы
Хэллоуин на подходе: по всей стране вырос спрос на костюмы, грим и тыквы
Юрист рассказал самарцам, как отразятся ноябрьские праздники на зарплате
Юрист рассказал самарцам, как отразятся ноябрьские праздники на зарплате
В Крыму заявили об обеспеченности полуострова питьевой водой
В Крыму заявили об обеспеченности полуострова питьевой водой
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15%: какие будут последствия
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15%: какие будут последствия
ДТП в Кинель-Черкасском районе: машина съехала в реку, водитель погиб
ДТП в Кинель-Черкасском районе: машина съехала в реку, водитель погиб
Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»
Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
-0.34
EUR 98.35
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенник из Балаково обманул пенсионерку из Сызрани

28 октября 2023 12:06
21
Мошенник из Балаково обманул пенсионерку из Сызрани

Несколько дней назад в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась 74 -летняя местная   жительница, которая стала жертвой обмана.

          При опросе потерпевшей, сотрудники полиции выяснили, что  женщина находилась дома одна, когда ей на сотовый начали поступать звонки от неизвестных лиц. Звонившие  представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили пенсионерку в том, что ее  дочь  стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания настояли в передаче их доверенному лицу денежных средств. Потерпевшая, не перепроверила поступившую информацию, испугалась и  согласившись с «правоохранителями», назвала свой адрес проживания.  

       Злоумышленники общались с пенсионеркой непрерывно, не давая связаться с родственниками и проверить шокирующую информацию, пока на пороге её квартиры не появился незнакомый мужчина. Заранее собрав все имеющиеся в доме деньги – 400 тысяч рублей, пенсионерка, следуя инструкциям, передала курьеру имеющиеся у нее сбережения. Когда злоумышленник уехал, а его сообщники перестали звонить, пожилая женщина связалась с  дочкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

       Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия, в том числе установили и опросили очевидцев, составили фоторобот курьера и ориентировали на розыск все наружные службы, направили запросы и получили ответы из различных организаций.

        Уже на следующий день у оперативников появилась информация, что к  хищению денежных средств причастен 48-летний житель соседнего региона.  Полицейские установили его местонахождение, задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  

         Допрошенный в качестве подозреваемого, ранее не судимый задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым связался  в социальной сети. Похищенные у пенсионерки денежные средства он должен был перевести на расчетные счета, указанные в интернет - переписке, но не успел, так как был оперативно задержан полицейскими.

          В настоящее время денежные средства изъяты в полном объеме. По информации сотрудников полиции задержанный подозревается еще в семи эпизодах мошенничества, совершенных по месту жительства.

          В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское»  в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Полицейские проверяют жителя Саратовской области на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории самарского региона.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пенсионерка в Самаре лишилась около четырех миллионов рублей
27 октября 2023, 13:16
Пенсионерка в Самаре лишилась около четырех миллионов рублей
сообщил, что в отношении нее за финансирование вооруженного конфликта на территории соседнего государства возбуждено уголовное дело. Криминал
290
26 октября 2023, 12:54
Тольяттинка смогла спасти 1,5 млн рублей благодаря напоминанию о мошенниках
Ей позвонил неизвестный, который представился менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений. Криминал
259
Аферисты начали клонировать приложения банков
26 октября 2023, 12:17
Аферисты начали клонировать приложения банков
Фейковые аналоги размещаются в альтернативных интернет-магазинах и на различных сайтах. Криминал
374
В центре внимания
Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»
28 октября 2023  09:55
Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»
130
Также глава региона провел совещание с руководителями подрядных организаций, выполняющих работы на объекте, и профильных министерств.
27 октября 2023  19:35
Готовность почти 90%: губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства трассы и моста через Волгу
502
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
27 октября 2023  14:04
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
407
В Самаре открывают рабочее движение по путепроводу «139 километр», проходящему по улице Земеца
27 октября 2023  14:02
В Самаре открывают рабочее движение по путепроводу «139 километр», проходящему по улице Земеца
674
Губернатор Дмитрий Азаров назначил министра труда Самарской области
27 октября 2023  12:55
Губернатор Дмитрий Азаров назначил министра труда Самарской области
330
Весь список