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Молодую самарчанку обманул мошенник, представившийся SMM-специалистом

17 июля 2025 11:01
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Молодую самарчанку обманул мошенник, представившийся SMM-специалистом

В Самаре в полицию обратилась 32-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в последнее время активно развивает свой личный бренд одежды и ведет различные социальные сети. На днях ей позвонил неизвестный, представившийся SMM-специалистом. Мужчина предложил женщине почти даром раскрутить ее бренд в одной из социальных сетей, и заплатить за услугу всего 60 000 рублей. Поддавшись искушению, самарчанка согласилась на предложение незнакомца и, написав в мессенджере имя пользователя, перевела на указанный мошенником счет нужную сумму. Позже «SMMщик» вновь связался с начинающим дизайнером и сообщил, что из-за того, что блог имеет небольшое количество подписчиков, нужно доплатить еще 4000 рублей для покупки рекламы. Не заподозрив ничего странного, женщина перевела деньги и ждала прилива подписчиков и заказов, однако этого не произошло. Женщина попыталась связаться со специалистом, однако номер с которого поступали звонки оказался недоступным.

Обманутая местная жительница поняла, что все это время она общалась с мошенниками и заявила в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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