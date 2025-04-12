Молодой тольяттинец хотел на концерт, но отдал деньги мошенникам

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В отдел полиции Тольятти обратился 22-летний местный житель с заявлением о хищении 23 000 руб.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчину заинтересовало предложение билетов по выгодной цене в одной из социальных сетей на концерт любимого исполнителя.

Продавец убедительно и быстро ответил на все вопросы. Тольяттинец не обратил внимания на слишком спешную переписку и требование полной предоплаты и несмотря на это, он перевел сумму на указанный счет. После подтверждения оплаты “продавец” стал избегать общения, а затем удалил объявление. Мужчина понял, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.