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Молодой самарец украл детский велосипед в подъезде

6 сентября 2024 10:41
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Молодой самарец украл детский велосипед в подъезде

Сообщение о краже велотранспорта поступило в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по городу Самаре. Женщина 1985 года рождения рассказала, что сын оставил велосипед в подъезде дома пристегнув двумя антикражными тросами к трубе, а на следующий день, когда ребенок пошел на прогулку его не обнаружил. Сумма причиненного ущерба составила порядка 15 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции подробно опросили заявителя, осмотрели прилегающую к месту преступления территорию, изучили возможные пути отхода злоумышленника. Потерпевшая подробно рассказала об особых приметах велосипеда: отремонтированная изолентой часть руля и две наклейки в виде животных на раме.

Полицейские отработали места возможного сбыта похищенного и выяснили, что велосипед с такими же особыми приметами сдали в ломбард, расположенный на улице Победы. Личность мужчины, реализовавшего транспорт, установили. Им оказался ранее судимый житель Самары 1997 года рождения.

Подозреваемого в совершении кражи задержали на территории областной столицы. Он признался в совершении преступления и сообщил, что в вечернее время суток проходя мимо многоквартирного дома увидел через окно на одном из этажей велосипед. Через открытую входную дверь он проник в подъезд, оторвал руками тросы, после чего сдал велосипед в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на алкоголь и продукты питания.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 т. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд города Самары для рассмотрения по существу.

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