Молодой новокуйбышевец присвоил чужой телефон и покупал парфюмерные и туалетные принадлежности

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В июне текущего года в дежурную часть отдела МВД России по г. Новокуйбышевску поступило обращение от местного жителя 1979 года рождения в котором он сообщил о краже телефона стоимостью 3500 рублей и денежных средств в сумме 6 500р.

Пострадавший рассказал, что накануне он отдыхал в одном из питейных заведений города и буквально не на долго отлучился от своего столика, а когда вернулся то обнаружил пропажу телефона в чехле которого находились 4500 рублей и банковская карта, в последствии с которой были списаны 2 000р.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили персонал магазина, изучили записил с камер видеонаблюдения и восстановили последовательность событий. Сидевший за соседним столиком молодой человек дождался, когда потерпевший покинул свое место, забрал телефон и скрылся.

Спустя сутки личность мужчины полицейские установили. Им оказался ранее не судимый житель г.Новокуйбышевск 1985 года рождения. На похищенные наличные деньги и используя чужую банковскую карту злоумышленник приобрел парфюмерные и туалетные принадлежности, а также продукты питания. Телефон он не успел реализовать. Средство связи было изъято и возвращено владельцу.

Следственным отделом О МВД России по г.Новокуйбышвску расследованы уголовные дела, предусмотренные пунктом «г» части 3 статьи 158 УК Российской Федерации (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета) и пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.