Молодой коммивояжер обокрал самарчанку

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В кратчайшие сроки самарские полицейские задержали подозреваемого в краже. Розыск похищенных ювелирных украшений продолжается

Жительница Самары выразила благодарность сотрудникам уголовного розыска.В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре обратилась за помощью местная жительница, которая сообщила, что не обнаружила ювелирных изделий, хранившихся в ее квартире в одной из комнат, в вазе.

Полицейские установили и задержали молодого человека, который под благовидным предлогом незадолго до хищения заходил в квартиру потерпевшей. Из собранных материалов следует, что дверь постороннему открыла пожилая родственница заявительницы. Мужчина 2004 года рождения признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что неофициально работает коммивояжёром – распространяет товары народного потребления. Когда пожилая женщина пустила их с напарником в квартиру, он заметил в одной из ваз изделия желтого и белого металла и решил их похитить. Выбрав момент, осуществил задуманное. Похищенные украшения сдал в ломбард, предъявив документы на свое имя. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

В связи с тем, что ювелирные изделия, со слов работников ломбарда, реализованы неустановленным гражданам, оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре продолжают мероприятия по розыску похищенных украшений: цепочки и браслета из металла белого цвета плетением «коса», золотого кольца весом 2 гр. со вставкой из белого золота и камушка.

Информацию можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846)200-13-37, 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

«Выражаю благодарность сотрудникам отдела уголовного розыска отдела полиции по Промышленному району. Большое спасибо за оперативность, профессионализм и чуткое отношение к проблемам людей!», - отметила в письме, направленном через сервис приема обращений в ГУ МВД России по Самарской области, жительница города.