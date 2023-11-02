Молодой безработный самарец после застолья лишился телефона

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Рано утром в начале октября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о краже имущества 21-летнего местного жителя.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, опросили соседей и потерпевшего. Безработный молодой человек сообщил, что после застолья с малознакомыми людьми, примерно в 4 часа утра, обнаружил пропажу сотового телефона. Самостоятельные попытки разыскать имущество не увенчались успехом и, оценив ущерб в размере 40 тысяч рублей, житель Промышленного района областного центра обратился за помощью в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в одном из ломбардов полицейские обнаружили и изъяли залоговые документы и товарный чек на сотовый телефон, схожий по описанию с разыскиваемым. Данные клиента совпали с установочными данными участника застолья - ранее судимого за имущественное преступление местного жителя 1999 года рождения, которого оперативники задержали по месту жительства.

Допрошенный в качестве подозреваемого молодой человек признал вину в содеянном противоправном деянии и пояснил, что когда гостеприимный хозяин вышел из-за стола, похитил его сотовый телефон. В дальнейшем распорядился им по собственному усмотрению. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска принимаются меры к розыску похищенного гаджета.