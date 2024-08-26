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Молодая самарчанка нарвалась на мошенников при покупке школьной формы

26 августа 2024 11:56
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Молодая самарчанка нарвалась на мошенников при покупке школьной формы

Женщина потеряла более 2 000 000 рублей.

Для покупки школьной формы и канцелярии для сына-первоклассника, 26-летняя домохозяйка обратилась к сети Интернет. Потратив несколько часов, девушка заполнила заявку для связи с менеджером одного из сайтов по продаже необходимых товаров, чтобы уточнить наличие костюма, а затем совершить покупку с примеркой. Спустя пару минут ей позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации, где она обслуживается. Домохозяйке сообщили, что злоумышленники, используя данные из заявки на сайте пытаются оформить денежный займ, а для предотвращения данной нежелательной операции ей необходимо подсказать «сотруднику» код из полученного смс. Получив заветную комбинацию, незнакомец прервал звонок.

Осознав, что сообщила персональные данные, девушка проверила банковское приложение на телефоне и увидела списание более 2 000 000 рублей, отложенных на ипотечный взнос, после чего обратилась за помощью в полицию.

Теги: Мошенники

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