Ликвидировано 3 склада по хранению фальсифицированной табачной продукции в Самаре и Тольятти.

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В период с 1 по 10 февраля 2023 года на территории Самарской области проведен комплекс оперативно-разыскных и профилактических мероприятий, направленных на противодействие контрабанде, незаконному обороту спирта, алкогольной и табачной продукции.

По результатам проведенных мероприятий пресечена деятельность 2-х незаконных производств по изготовлению контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории г. Тольятти и Ставропольского района Самарской области.

Ликвидировано 3 склада по хранению фальсифицированной табачной продукции в городах Самара и Тольятти.

В период проведения мероприятий проведено 144 проверки в сфере оборота спиртосодержащей и табачной продукции. Возбуждено 19 уголовных дел, в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и 11 уголовных дел, связанных с фальсифицированной табачной продукцией, выявлено 87 административных правонарушений.

Всего из незаконного оборота изъято 111 783 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции, 311 603 пачек табачной продукции.