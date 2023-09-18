Контролер за бухгалтерией из Красноглинского района перевел мошенникам более 2,4 млн

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» провели праздник для жителей одного из дворов Октябрьского района Самары.
В Самаре прошел Праздник двора «Т Плюс – родному городу»
В платформе для запуска рекламных кампаний билайн.ПРОдвижение появился счетчик аудиторий.
билайн.ПРОдвижение: 5 случаев, когда бизнесу будет полезен счетчик аудиторий для сайта
В Самарском университете им. Королёва открылась 30-я Международная конференция "Передовые лазерные технологии" (ALT’23).
Ученые из 11 стран мира представят в Самаре исследования и разработки в сфере лазерных и квантовых технологий
В Администрации Самары обсудили итоги летней оздоровительной кампании
В Администрации Самары обсудили итоги летней оздоровительной кампании
На пляжах Самары спасательные посты закончили работу
На пляжах Самары спасательные посты закончили работу
Темпы строительства новых школ - под контролем Правительства региона
Темпы строительства новых школ - под контролем Правительства региона
АВТОВАЗ начнет продавать под маркой Lecar запчасти для иномарок
АВТОВАЗ начнет продавать под маркой Lecar запчасти для иномарок
18 сентября - день мониторинга водных ресурсов и качества воды
18 сентября - день мониторинга водных ресурсов и качества воды
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.63
0.47
EUR 103.04
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Контролер за бухгалтерией из Красноглинского района перевел мошенникам более 2,4 млн

18 сентября 2023 10:24
169
Контролер за бухгалтерией из Красноглинского района перевел мошенникам более 2,4 млн

В субботнее утро контролеру за качеством бухгалтерского учета и финансовой отчетности одной из организации, поступил звонок. Неизвестный представился менеджером банка и предложил обсудить условия выдачи нового кредитного займа для закупки оборудования. 38-летний мужчина, попросил звонящего вернуться к разговору в будний день, так как сейчас он находится на прогулке со своими детьми и не имеет под рукой сметы, чтобы обсудить наиболее выгодную ставку для своего руководства. Настойчивый незнакомец не унимался и настаивал на продолжении диалога, ведь именно сегодня условия наиболее выгодны для обеих сторон.

Заподозрив подвох в некачественной сделке и руководствуясь многолетним опытом, семьянин прервал разговор и вернулся к игре с сыновьями в мяч. В понедельник, находясь на рабочем месте, мужчина решил вернуться к планированию бюджета на покупку нового оборудования для компании и стал самостоятельно искать выгодные предложения на рынке. Просматривая сайты банков-партнеров, он вдруг заметил, что появились достаточно гибкие условия кредитования, которые позволили бы руководству закупить высокотехнологичные установки, при этом не теряя большой суммы на возврат процентов.  Связавшись с банком по указанному в заявке номеру, контролеру предложили пройти самостоятельное заполнение анкеты на сайте, что он мог дополнительно ознакомиться с условиями и выбрать срок кредитования.

Заполнив онлайн-документ, мужчина стал ожидать звонка специалиста. Буквально через несколько минут позвонил неизвестный сообщил, что является специалистом службы безопасности банка и на данный момент произошла утечка его персональных данных. Мужчина запаниковал и спросил, что делать если на его счете есть крупная сумма. Незнакомец радостно предложил ему «спасти» средства. Действуя по инструкции, мужчина в течении нескольких дней переводил на «безопасный счет» более 2 400 000 рублей. Когда операция по «спасению» была успешно завершена, «оператор» согласился за отдельную плату помочь клиенту оформить кредит для организации. Но тут мужчина поинтересовался, откуда известно о его намерении оформить кредит, если такой информации он не сообщал. Незнакомец прервал разговор. Осознав, что стал жертвой мошенников, контролер обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанка, мечтая подзаработать, лишилась 750 000 рублей
17 сентября 2023, 10:38
Самарчанка, мечтая подзаработать, лишилась 750 000 рублей
Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций, а также установить программу на телефон. Криминал
590
"Лжесотрудник"правоохранительных органов "развел" самарскую пенсионерку на миллион рублей
16 сентября 2023, 13:30
Лжесотрудник правоохранительных органов "развел" самарскую пенсионерку на миллион рублей
После совершения финансовых операций «сотрудник» перестал выходить на связь. Криминал
558
В Самаре по указанию мошенников пенсионерка продала квартиру
15 сентября 2023, 09:10
В Самаре по указанию мошенников пенсионерка продала квартиру
В отдел полиции по Кировскому району обратилась 68-летняя жительница Самары с заявлением о хищении свыше 8 млн рублей. Криминал
425
В центре внимания
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
18 сентября 2023  13:41
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
88
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
15 сентября 2023  18:24
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
752
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
15 сентября 2023  12:39
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
684
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
15 сентября 2023  12:09
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
531
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
14 сентября 2023  12:47
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
1894
Весь список