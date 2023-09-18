Контролер за бухгалтерией из Красноглинского района перевел мошенникам более 2,4 млн

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В субботнее утро контролеру за качеством бухгалтерского учета и финансовой отчетности одной из организации, поступил звонок. Неизвестный представился менеджером банка и предложил обсудить условия выдачи нового кредитного займа для закупки оборудования. 38-летний мужчина, попросил звонящего вернуться к разговору в будний день, так как сейчас он находится на прогулке со своими детьми и не имеет под рукой сметы, чтобы обсудить наиболее выгодную ставку для своего руководства. Настойчивый незнакомец не унимался и настаивал на продолжении диалога, ведь именно сегодня условия наиболее выгодны для обеих сторон.

Заподозрив подвох в некачественной сделке и руководствуясь многолетним опытом, семьянин прервал разговор и вернулся к игре с сыновьями в мяч. В понедельник, находясь на рабочем месте, мужчина решил вернуться к планированию бюджета на покупку нового оборудования для компании и стал самостоятельно искать выгодные предложения на рынке. Просматривая сайты банков-партнеров, он вдруг заметил, что появились достаточно гибкие условия кредитования, которые позволили бы руководству закупить высокотехнологичные установки, при этом не теряя большой суммы на возврат процентов. Связавшись с банком по указанному в заявке номеру, контролеру предложили пройти самостоятельное заполнение анкеты на сайте, что он мог дополнительно ознакомиться с условиями и выбрать срок кредитования.

Заполнив онлайн-документ, мужчина стал ожидать звонка специалиста. Буквально через несколько минут позвонил неизвестный сообщил, что является специалистом службы безопасности банка и на данный момент произошла утечка его персональных данных. Мужчина запаниковал и спросил, что делать если на его счете есть крупная сумма. Незнакомец радостно предложил ему «спасти» средства. Действуя по инструкции, мужчина в течении нескольких дней переводил на «безопасный счет» более 2 400 000 рублей. Когда операция по «спасению» была успешно завершена, «оператор» согласился за отдельную плату помочь клиенту оформить кредит для организации. Но тут мужчина поинтересовался, откуда известно о его намерении оформить кредит, если такой информации он не сообщал. Незнакомец прервал разговор. Осознав, что стал жертвой мошенников, контролер обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.