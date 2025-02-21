кибератаки на региональные СМИ участились в 2,2 раза

72

В ИТ-компании EdgeЦентр выяснили*, какие новости читают россияне, из каких источников жители разных регионов России получают информацию и каким каналам они доверяют больше всего. Также аналитики EdgeЦентр зафиксировали тренд на увеличение кибератак на сайты региональных СМИ.



Какие медиа популярны у россиян

По данным всероссийского опроса, сайты городских и областных СМИ являются основным источником новостей для россиян наряду с общероссийскими медиа, федеральными тв-новостями и тг-каналами — каждый третий в России (27,5%) узнает новости тут.

На втором месте по популярности у россиян — местные телеграм-каналы, вк-группы и блогеры: новости из этих источников предпочитают узнавать 20% россиян.

На третьем месте — сарафанное радио: от своих знакомых, друзей и коллег новости узнает каждый 6 житель России.

На четвертом месте находятся официальные ресурсы органов власти и местного самоуправления, локальные тв и радио новости — в среднем 8% россиян получают новости таким образом.

На последнем месте находятся соседские чаты — 4% россиян узнают новости от соседей через интернет.



Данные по регионам несколько отличаются от общероссийских показателей: больше всего доля тех, кто привык получать новости из региональных СМИ, в Перми (35,2), Ростове-на-Дону (32,3%), Краснодаре (28,1%), Уфе (26,5%), Челябинске (19,5%). А вот в Самаре, Казани и Екатеринбурге этот источник назвали основным меньше 10% респондентов.



Большинство россиян (63%) обычно просматривают новости один или несколько раз за день, еще четверть (26%) делают это раз в несколько дней, а каждый десятый предпочитает узнавать новости не чаще одного раза в неделю. По этому вопросу региональная статистика практически не отличается от всероссийской медианы. Доля “тревожных”, просматривающих новости чаще других, выше только в Новосибирске (71,2%) и Ростове-На-Дону (70%).



Какие новости интересуют жителей регионов



Чаще всего россияне обращают внимание на общероссийские темы в новостях (37,6%), на втором месте у россиян — новости из жизни региона, города или поселка (31,4%), на третьем — мировые события (31%).

В Самаре, в отличие от общероссийских показателей, жители чаще обращают внимание на мировые (36,2%) и общероссийские новости (35,3%), а затем -— на городские и региональные (28,4%).

При этом большинство россиян одинаково доверяют информации из федеральных и региональных ресурсов. 28,2% признались, что больше доверяют общероссийским СМИ, 14,3% — полагаются на новости федеральных тв-каналов. При этом 23% россиян верят новостям и информации из местных телеграм-каналов и соцсетей, еще 17% доверяют новостям городских и региональных СМИ, 13% — новостям на местном ТВ или радио. В то же время каждый третий (32%) считает, что на больших общероссийских сайтах и тг-каналах шансов столкнуться с ложной, непроверенной и фейковой информацией больше, чем на местных ресурсах.



Кибератаки на региональные медиа: почти 30% россиян замечают рост угроз

Почти треть опрошенных (28,9%) заметили, что в последнее время участились случаи кибератак на СМИ и другие медиа ресурсы, из которых они привыкли получать новости. 35% россиян уверены, что сайты региональных СМИ и другие медиа ресурсы в регионах защищены хуже, чем федеральные медиа. Каждый пятый (21,2%) уже обратил внимание, что локальные сайты и медиаресурсы стали чаще подвергаться кибератакам в последнее время.

Собственные данные EdgeЦентр подтверждают, что за последние полгода количество кибератак на сайты региональных СМИ увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Доля инцидентов на веб-ресурсах, в том числе региональных, примерно составляет 30–40 % от общего числа атак на интернет-объекты. Автоматизированное сканирование обнаруживает уязвимости на 90–97% сайтов, а региональные площадки зачастую оснащены устаревшими системами защиты, поэтому особенно уязвимы.



«Вслед за федеральными медиаресурсами, злоумышленники пошли в регионы. В первую очередь, пострадали сайты региональных органов власти и местных СМИ. Чтобы защититься от киберпреступников, владельцы медиаресурсов в регионах переходят на отечественные серверы, проводят регулярную диагностику уязвимости ресурсов и обучают сотрудников правилам информационной безопасности, чтобы не допустить утечки данных через механизмы социальной инженерии. В условиях возросшей активности киберпреступников такая ИТ-стратегия — вынужденная и необходимая мера для всех общественно-значимых ресурсов», — прокомментировал директор по развитию направления кибербезопасности EdgeЦентр Максим Большаков.

* Исследование проводилось ИЦ “Позиция” по заказу EdgeЦентр, метод онлайн-панели, выборка репрезентативная, 18+.