Из-за мошенников невеста жителя Волжского района осталась без торжества

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Менеджер одной из точек по продаже готовых обедов здорового питания решил порадовать возлюбленную и сделать ей предсвадебный подарок. Подсмотрев в телефоне невесты несколько отложенных товаров в маркетплейсах, 35-летний житель Волжского района выбрал дорогостоящее платье и решил поискать его на сторонних сайтах, чтобы заказать доставкой курьером. Через несколько часов поисков мужчине все же удалось найти поставщика, и он перешел по ссылке для оплаты заказа.

При оформлении с ним связался менеджер магазина и сообщил, что данный экземпляр доставляется только по 100 % предоплате переводом на его карту. Засомневавшись, он все же решил рискнуть и попросил номер счета для перевода. Но вдруг продавец передумал и предложил ему помочь оформить примерку, чтобы не разочаровать будущую супругу. Для этого он представил ссылку для заполнения деталей доставки и банковских реквизитов в случае согласия оплаты. Как только покупатель заполнил данные с его карты произошло списание более миллиона рублей, накопленных на празднование, а чат с менеджером оказался недоступен для решения возникшей проблемы. Осознав, что стал жертвой мошенников, он незамедлительно обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.