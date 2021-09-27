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Из сызранских домов воруют батареи

27 сентября 2021 10:58
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Из сызранских домов воруют батареи

Люди оплатили капремонт дома, а кто-то «нагрелся» за их счет.

В Сызрани стали пропадать батареи отопления в капитально отремонтированных домах. Об этом сообщили жильцы девятиэтажки № 61 на проспекте 50 лет Октября. Здесь страдают без тепла в нескольких подъездах. При этом недавно люди обнаружили пропажу новых радиаторов на нижних этажах третьего подъезда. Вслед за этим, стояки частично «оголили» и в других подъездах, утверждают жильцы. Они предполагают, что злоумышленники решили поставить новые батареи себе в квартиры.

– В нашем подъезде около месяца назад украли ночью две батареи. Не знаем, кто это сделал? Наверное, чужие. Жильцам нашего дома незачем воровать. У нас сделали ремонт, заменили везде отопление и канализацию. А когда одни радиаторы пропали, то слесаря сняли несколько батарей на нижних этажах и в других подъездах. Закрыли их в подвале, чтобы все не украли, – рассказали корреспонденту КТВ-ЛУЧ жильцы дома № 61. 26 сентября их четырехподъездная девятиэтажка до сих пор не обогревается в полной мере. Пожилые люди связывают это с кражей батарей и необходимостью установить новые. Однако гадать о причине им приходится в холодных квартирах.

– Я сплю в шапке. Одета как капуста. Хожу по квартире в валенках. Ужас! Маленький электрообогреватель не спасает, – посетовала пенсионерка с восьмого этажа.

 

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