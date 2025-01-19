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Исаклинец украл алкоголь из гаража знакомого

19 января 2025 13:37
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Исаклинец украл алкоголь из гаража знакомого

В октябре прошлого года в полицию за помощью обратился житель Челно-Вершинского района, который сообщил, что из сейфа в его гараже похищен алкоголь, который ранее он приобрел дочери на свадьбу.

Во время опроса заявитель пояснил оперуполномоченным, что за несколько дней до происшествия выгнал из своего гаража знакомого, который незаконно проник в открытое помещение. Злоумышленник попал в гараж, пройдя через двор, отжав язычок замка на входной калитке. В ходе столкновения заявитель смог отнять у незваного гостя одну бутылку водки, однако в пылу происходящего не заметил, что пропали еще несколько.

Из-за срочных дел собственник гаража уехал, и не стал разбираться с происшествием дальше. Вернувшись через некоторое время, мужчина обнаружил пропажу алкоголя и понял, что своими силами ему не справиться с этой ситуацией. Осознав всю серьезность произошедшего и невозможность разрешить конфликт самостоятельно, он принял решение обратиться за помощью к полицейским.

Располагая сведениями о возможных местах нахождения ранее не судимого местного жителя 1949 года рождения, оперуполномоченные уголовного розыска задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст. 158 УК РФ, задержанный признал вину в совершении противоправного деяния.

Суд признал достаточными для вынесения злоумышленнику обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10 000 рублей. Приговор вступил законную силу.

 

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