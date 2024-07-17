Грабитель выхвалил телефон у тольяттинца и убежал

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В начале июля в полицию Тольятти обратился местный житель 1977 года рождения, который сообщил, что находился около многоквартирного дома на Ленинском проспекте, когда неизвестный мужчина толкнул его, вырвал из рук сотовый телефон и убежал.

Сотрудники полиции провели осмотр прилегающей к месту происшествия территории, поквартирный обход близ стоящих домов, установили и опросили очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного имущества и получили информацию, что сотовый телефон сдал в ломбард безработный местный житель 2005 года рождения. Оперативники установили места возможного нахождения и задержали злоумышленника. В ходе опроса задержанный пояснил, что возле одного из домов увидел мужчину разговаривающего по телефону, подбежал, толкнул, вырвал телефон и убежал. После чего телефон сдал в ломбард, деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Сотрудники полиции продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества и установлению всех обстоятельств произошедшего.