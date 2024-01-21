Гость заявил самарчанке, что хочет допить все спиртное, а она ударила его ножом

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В Самаре женщине 1986 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Из материалов уголовного дела следует, что у обвиняемой с потерпевшим произошел конфликт. Мужчина, с которым она познакомилась в 2023 году по месту работы – на автомойке, во время распития спиртного у нее на квартире отказался покидать жилище после продолжительного застолья, мотивировав это тем, что хочет допить все спиртное. В ходе словесного конфликта женщина схватила со стола нож и ударила оппонента, после чего он оттолкнул ее и ушел домой. Через некоторое время соседка пришла к нему в квартиру с медиками и полицией, которых сама и вызвала.

Согласно заключению эксперта, в результате инцидента потерпевшему 1977 года рождения причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Советский районный суд г. Самары. Суд назначил ранее судимой жительнице Самары наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.