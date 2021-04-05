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Фальшивая подруга: в Сызрани женщина выманила более 670 тысяч рублей у пенсионерки

5 апреля 2021 13:41
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Фальшивая подруга: в Сызрани женщина выманила более 670 тысяч рублей у пенсионерки

В январе прошлого года в одном из лечебных учреждений города, в котором проходила лечение обвиняемая, она познакомилась с пациенткой.  Пенсионерка прониклась симпатией к новой знакомой и женщины подружились. Воспользовавшись доверием пожилой женщины, злоумышленница под предлогом серьезного заболевания выманивала у нее различные денежные суммы на протяжении полугода.  

Начальник отделения по расследованию преступлений против личности отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории г.о. Сызрань СУ МУ МВД России «Сызранское» майор юстиции Олеся Сергина поясняет: «Обвиняемая обращалась к пенсионерке как лично, так и по телефону.  Звоня по очередной просьбе передать ей деньги, она несколько раз меняла голос и выдавала себя за другое лицо - вымышленную подругу, и рассказывала, что якобы ее больная знакомая находится в коме и ей требуется дорогостоящее лечение. На настоящее время доказана причастность злоумышленницы к совершению шести эпизодов противоправной деятельности и одного покушения на преступление. Общая сумма ущерба составила более 670 тысяч рублей».  

Следствием установлено, что в указанный период времени лечение злоумышленница не проходила, а вырученные деньги тратила на собственные нужды.

Свой последний эпизод довести до конца женщина не смогла.  Пенсионерка, поспешившая на помощь "больной", обратилась в отделение банка для совершения денежного перевода. Сотрудницы финансового учреждения, выслушав рассказ посетительницы о многократных передачах денежных средств, заподозрили, что в действиях ее знакомой могут содержаться признаки преступления и обратились в полицию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд , сообщает облМВД

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Комментарии

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