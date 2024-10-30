Экс-директора самарского МП "Благоустройство" лишили свободы за растрату

158

Его взяли под стражу в зале суда, объяснили в областной прокуратуре.

В 2021 году экс-глава муниципального предприятия заключил договоры с адвокатским бюро за счет "Благоустройства" для предварительного согласования позиции и контроля за показаниями сотрудников-свидетелей. Они были связаны с уголовным делом о хищении средств при вывозе снега.

Всего на это ушло около 1,25 млн рублей.

Октябрьский районный суд лишил свободы бывшего руководителя предприятия на год и 10 месяцев. Он отправится в колонию общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу, пишет Самара-МК.