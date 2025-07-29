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Экс-директор департамента АвтоВазБанка обвиняется в мошенничестве и отмывке денег

29 июля 2025 12:47
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Экс-директор департамента АвтоВазБанка обвиняется в мошенничестве и отмывке денег

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора департамента кредитования ОАО «АвтоВазБанк» Юрия Фролова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления).

По версии следствия, директор департамента, вступив в преступный сговор с председателем совета директоров ОАО «АвтоВазБанк» Николаем Тараном и президентом банка Еленой Казымомой, в период c 2013 по 2015 год обеспечил выдачу банком более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ними организациям на сумму свыше 1,5 млрд руб. В последующем денежные средства введены в легальный оборот посредством совершения финансовых операций по переводу на счета сторонних юридических лиц по фиктивным основаниям.

Мужчине вменяется мошенничество, совершенное на общую сумму 460 млн рублей, а также легализация преступного дохода в размере свыше 180 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Н. Тарана и Е. Казымовой рассматривается судом заочно, поскольку они объявлены в международный розыск.

На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест на общую сумму свыше 1 млрд руб. (дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в уставных капиталах юридических лиц, грузовой автотранспорт, нежилые здания и помещения, элитное жилье и др.).

Уголовное дело в отношении Юрия Фролова направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.

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