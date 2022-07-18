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Двое жителей Самары осуждены за преступления в отношении пожилых людей

18 июля 2022 10:01
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Двое жителей Самары осуждены за совершение преступлений в отношении пожилых людей

Жертвами мошенников стали 4 пенсионера.

В производстве специализированного следственного отдела СУ Управления МВД России по г. Самаре находилось уголовное дело в отношении ранее судимых местных жителей – мужчины 1983 года рождения и его 39-летней сожительницы. Они обвинялись в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Как установили полицейские, мужчина и женщина совершили противоправные деяния в отношении четырёх пенсионеров, проживающих на территории Самарской области. Как сообщалось ранее, одной из жертв мошенников стала 84-летняя жительница посёлка Мехзавод. По словам потерпевшей, она находилась дома, когда на стационарный телефон поступил звонок. Женщина предположила, что разговаривает с внуком. Звонивший сообщил, что заболел. Для лечения ему требуются варенье, мёд и деньги. Пенсионерка, не подозревая об обмане, обещала отдать 15 тысяч рублей, оставив себе на еду три тысячи. Волнуясь, пенсионерка не придала значение тому, что звонивший не знал, где она проживает и попросил назвать адрес «бабушки».

Через некоторое время за посылкой приехала знакомая мнимого "внука". Пожилая самарчанка, желая помочь родственнику, передала незнакомке варенье, мёд и деньги. Поняв, что им удалось обмануть женщину, злоумышленник позвонил снова и попросил родственницу отдать оставшиеся у нее на еду последние деньги. Доверчивая пенсионерка отдала все. После того, как гостья ушла, потерпевшая решила позвонить внуку и расспросить его подробнее. Узнав, что с родственником все в порядке, она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью к сотрудникам полиции.

Аналогичным образом предприимчивая парочка обманула ещё одну женщину и двух мужчин. Все потерпевшие – пожилые люди: 1947, 1929 и 1936 годов рождения. Пенсионерам всегда поступали звонки на стационарный телефон от «родных», которые просили материальной помощи. Только успокоившись и придя в себя от волнений, пожилые люди набирали настоящий номер своих родственников и узнавали, что с ними всё в порядке. Двое из пострадавших обратились в полицию, а третий, ставший жертвой мошенников еще в ноябре 2021 года, не стал сообщать о произошедшем в ОВД. Спустя несколько месяцев, в январе 2022 года, пенсионер все же обратился в полицию после того, как увидел видеосюжет о задержании подозреваемых в совершении мошенничества в отношении жительницы п. Мехзавод и узнал в 39-летней женщине курьера, которая приезжала к нему за деньгами.

В ходе предварительного следствия сотрудники полиции установили, что суммы «помощи» составляли от 18 до 30 тысяч рублей. Задержали мужчину и женщину в ходе совместных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области с коллегами из городского Управления Самары.

Суд признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщине – 4 года в исправительной колонии общего режима.

Теги: Мошенники

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