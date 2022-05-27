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Две тольяттинки украли одежду в ТЦ

27 мая 2022 11:07
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Две тольяттинки украли одежду в ТЦ

В мае текущего года представитель одного из сетевых магазинов обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности женщин, которые 6 мая 2022 года в дневное время в одном из отделов торгового центра, расположенного на улице  Революционной в Тольятти, похитили одежду.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Ориентировку с описанием примет злоумышленниц  довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом дознания  ОП № 21  УМВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы 1 подозреваемой: женщина, среднего телосложения, волосы темного цвета, средней длины.

Была одета: куртка и кроссовки светлого цвета, джинсы темного цвета, джемпер черного цвета.

Приметы 2 подозреваемой: женщина, среднего телосложения, волосы темного цвета, средней длины. 

Была одета: куртка черного цвета, джинсы и кроссовки светлого цвета.

Приметы 3 подозреваемой: женщина, среднего телосложения, волосы рыжего цвета, средней длины.

Была одета: ветровка черного цвета с капюшоном, трико серого цвета, кроссовки серого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам:  8(8482) 93-61-00, 93-63-12, 89874590432 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Теги: Кража

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