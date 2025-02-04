Директор ООО похитил 3 млн рублей, выделенные на содержание ЖД-переезда в Самарской области

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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность директора ООО «Стройдор» (г. Москва) Ефимова В.С., причастного к хищению денежных средств при реализации контракта по содержанию железнодорожного переезда Куйбышевской железной дороги. Ущерб от противоправной деятельности указанного лица составила более 3 млн рублей.

На основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УМВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ. Ленинским районным судом г. Самары Ефимов В.С. признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В результате рассмотрения апелляционной жалобы решением Самарского областного суда приговор первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.